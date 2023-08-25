供強積金活受罪 半年賺幅 付諸流水

內地經濟累鬥累 籌謀退休一殼淚 內地經濟累鬥累，疫後復甦預期落空，大型地產發展商債務危機升溫，資金爭相逃離中港股市，捲走打工仔的血汗錢，籌謀退休一殼眼淚！強積金研究機構積金評級統計，8月首21日，強積金錄得約5.31%的投資虧損，恐為2022年9月以來最傷，而歷史上蝕超過5%的月份僅得13次，並將抵銷今年首7個月80%以上投資收益，可謂付諸流水，供強積金真是活受罪。

該機構指出，強積金今年首7個月的投資收益約646億元，可是本月首21日慘蝕約534億元，等於469萬名強積金成員每人平均帳面蝕約1.14萬元。計入供款後，預計8月底強積金總資產約為1.099萬億元（相等於成員人均帳戶結餘約23.41萬元），即2023年初至今僅增加約476億元。

中港股票基金表現最差 虧逾一成 積金評級為不同資產或策略的強積金一共編纂近20個指數，其中「股票基金（香港及中國）指數」在本月首21日錄得投資虧損11.68%，乃唯一一個跌幅超過10%的類別，今年截至8月21日，虧損亦高達9.81%，跑輸所有指數。基金研究公司晨星（亞洲）的數據亦顯示，8月首18日，強積金跌4.57%，即人均蝕近1.08萬元，更令首8個月的回報大幅縮水至僅1.17%，意味每位打工仔年內僅進帳2,764元。本月各大強積金投資組別近乎全線呈負回報，又以香港股票表現最差，跌10.35%，年初至今則跌8.79%，同樣「墊底」。第二差的是中國及大中華股票，8月及首8個月計各跌8.97%及6.39%。8月唯一有賺的類別就是俗稱「保守基金」的港元貨幣市場，微升0.2%，首8個月則升1.86%。

即使港人投資海外股市的意識近年不斷提升，強制性公積金計劃管理局亦呼籲多元化投資，積金評級指出，中港股票基金仍是強積金最大的資產類別。難怪積金評級8月21日止的強積金今年整體回報僅得0.43%，該機構主席叢川普坦言，內地房地產和整體經濟問題恐影響今年餘下時間市況，但積金局已落實良好管治原則，盡量減少強積金的基金經理不當持有風險過高的公司的可能性。

儘管恒生指數過去3個交易日反彈3.34%，惟本月至昨日收市為止仍跌逾9%。上古國際集團董事梁彥穎認為，中港股市畢竟受制中國經濟表現，沒有特別消息出籠仍不被看好，就算港股近期跌得太殘，「總會有人接貨」，預計恒指未來僅在18,000點至20,000點上落。隨着美國債息高企不下，使部分大型投資者「棄股從債」，打工仔不妨在9月之前，盡量將歐美股票高位獲利的資金轉調至債券，首選美元為主的世界債券基金。

當局指積金是長線 不應捕捉市場 積金局回應，強積金是跨越超過40年的長線投資，計劃成員不應以短期投資的方法處理，毋須預測最佳的入市時機，不應捕捉市場。長時間投資有助「拉勻」購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。缺乏投資知識和時間管理強積金的人，可考慮俗稱「懶人基金」的預設投資策略，分散投資環球股票及債券，加上「隨齡降險」的自動調節機制，可有效減低風險。