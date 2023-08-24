夜經濟因何死寂 樣樣差物非所值

近日最熱話題，肯定非「夜市」莫屬。有見鄰近地區夜經濟蓬勃，港人北上消費蔚然成風，港府也不執輸，誇下海口要搞旺夜市。然而，香港夜經濟死翹翹並非無因，被深圳搶客更是不思進取的結果。港官若以為要求商場延長營業時間就能搞旺個市，而不從深層原因入手，隨時只是白忙一場。

北上熾熱 香港冷清 港人北上消費之風在社會復常後愈見熾熱，上周六港鐵提供半價優惠，結果經羅湖及落馬洲支綫出境北上的港人創通關以來新高，合共18.3萬人次。反觀香港則冷冷清清，晚市人潮疏落，與塞爆過關的情景恰成鮮明對比。有見肥水流向別人田，政界紛紛要求港府激活夜市，財爺日前便煞有介事指出要「搞活搞旺」夜市。消息指，政府內部傾向「揼發展商心口」，要求大型商場延長開放時間，並有意在海濱舉辦活動吸客。政黨亦建議，可選址西九或啟德郵輪碼頭，以「朝行晚拆」方式重現香港夜市光輝。

理想很豐滿，現實很骨感。現實是疫情改變了市民以至旅客的生活和消費模式。香港人被困太久，通關後報復式外遊是必然之事，結果購買力都留待外地「爆發」，回港則減少消費，致令消費券一用完，零售和飲食市道的「虛火」也隨之熄滅。業界要求港府派發「夜間消費券」，顯然不是無的放矢。

與此同時，內地旅客來港旅遊已不像從前那樣瘋狂爆買，反而更欣賞香港一些特色本土文化，消費不如從前大手筆；加上內地科技發展迅速，網購大行其道，根本毋須特別來港購物。何況中國地大物博，單是國內遊已夠吸引，以致內地訪港旅客數字不如預期。7月有超過580萬人次港人北上，南下內地旅客僅約297萬人次。港府口口聲聲搞旺夜市，若欠缺旅客支持，本地客又不願消費，最後可能只是一場空。

有一個親身例子是這樣的：周末有市民偕友人到銅鑼灣晚膳，9點左右只剩下寥寥數枱客，侍應不斷執拾桌面如同催促客人結帳離開，未及10點落樓，只見時代廣場一帶已非常冷清，店舖早已落閘，這就是現時香港晚市的真實情況。高官要求商場延長開放時間，若根本沒有足夠客人，商場及商戶只是白蝕燈油火蠟，對催谷消費並無意義。

服務差劣 欺客趕客 接下來便要探討一下，為何港人不願在港消費的問題。相比深圳，香港物價實在過高。隨便在茶餐廳食個茶餐連凍飲，六、七十元「閒閒哋」；到像樣一點的酒樓晚膳，人均消費三、四百元是等閒事。物價高也就罷了，若然食物質素和服務態度令人滿意，那樣還算物有所值。可惜，別說茶餐廳沒有服務可言，即使是一些較大型的食肆，服務員一樣是「沒有溫度」，一切流水作業，笑容欠奉。食物質素同樣為人詬病，不少內地旅客在「小紅書」分享「中伏」經過，食物價錢貴，賣相差，味道一般，分量偏少，不是欺客趕客是甚麼？

有比較有傷害。不少每星期皆北上深圳吃喝玩樂的市民便坦言，深圳飲食業服務態度文明貼心，更能以客為尊。就連打個「滴滴車」，落車時司機也會禮貌地說聲「好行、謝謝」，香港服務業做得到嗎？人家不斷進步，香港不斷退步，若然這個「致命硬傷」不解決，顧客只會繼續蟬過別枝，即使搞幾多個夜市，有硬件無軟件無靈魂，也不可能真正帶旺人流和刺激消費。

更不必說，目前經濟環境陰晴不定，尤其內地房企及金融業紛紛爆雷，更令香港經濟前景蒙上陰影，與其使錢，不如留錢傍身。事實上，過去香港之所以經濟暢旺，市民累積不少財富，最主要就是靠炒樓炒股而來，可惜現時樓股皆跌，炒風絕迹，股市已跌破18,500點支持關口，反彈乏力；樓市更是一潭死水，連新盤也要七折傾銷。偏偏港產官僚仍然一本通書讀到老，在樓價跌跌不休之際，仍然拒絕為樓市「撤辣」，結果令樓市死得更快。

說到底，香港許多問題都是人的問題。港官為官一任，夠鐘即走，寧願少做少錯，不做不錯，從來無人真正為香港長遠發展着想，也從來無人有真正遠大目光。現在眼見深圳搶客，廣州夜市有聲有色，港官便頭腦發熱，一窩蜂搞夜市。拍屁股決定，拍心口保證，拍大腿後悔。幾可斷言，若然沒有經過深思熟慮，那麼，所謂搞旺搞活夜市，就跟郵輪碼頭、美食車之類的「假大空」項目一樣，有頭威無尾陣，最後又淪為雞肋而已。