筆下風雲：金磚改寫西方秩序

金磚峰會在南非舉行，今年有兩大議題全球矚目，一是「擴員」，即增加成員國；二是去美元化，建立金磚貨幣。目前有20多個國家正式申請加入成為金磚成員，相信峰會將決定有哪些國家獲批；而金磚貨幣已講了多時，各成員國已有共識採用共同貨幣，一旦成事並有自己的支付系統，全球去美元化肯定加速了一大步。

西方國家本來對金磚擴員不是太關心，甚至內心竊喜，皆因成員國愈多，代表中俄兩大金磚國家的影響力也會被「溝淡」。然而，他們萬沒想到，竟然連中東多個產油大國，例如沙特阿拉伯也爭相申請加入，這樣就令西方非常不安。現時中國和沙特正在以人民幣結算石油，俄羅斯賣給中國的石油亦改用人民幣和盧布結算，若金磚貨幣落實，金磚支付系統進一步展開，美國控制的SWIFT，其重要性勢必下降。

由美國領導的西方國家，長久以來不當發展中國家為一回事，只視之為任其掠奪、予取予求之地，而且骨子裏看不起這些「低等」國家，中國提出的「共同富裕」、「命運共同體」，西方更是想也沒想過。但世界正逢百年大變，發展中國家成為新興勢力，人口多、經濟體積日漸強大。現在西方國家又來驚呼，中俄透過金磚挑戰西方，重塑世界秩序云云。

三十年河東，三十年河西，這是自然不過的定律。特別是美國千方百計打壓中國，為了生存，不能不另起爐灶，另闢蹊徑。世界不應單極化，多元化、各國各有發展空間才是真正公平，西方以犧牲小國利益來換取自身強大，這種局面始終要有轉變。

盛極而衰，物極必反，全球北方與全球南方分庭抗禮，世界秩序不再由某一方獨自編寫。有得揀，小國都可以是老闆！