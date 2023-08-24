強詞有理：同流合污

在國際社會的質疑聲中，日本仍一意孤行決定將核污水排入太平洋，這種極端自私自利的行為，豈止是以鄰為壑，簡直是以人類為敵。日本政府肆無忌憚，皆因有美國撐腰，有西方輿論護航，國際話語權掌握在他們手裏，即使有些國家不同意，也是敢怒不敢言，更多的國家則是同流合污。只有中國態度鮮明，由始至終強烈反對日本排放核污水，可惜獨力難支，改變不了事實。可見這個世界只有強權，沒有是非善惡。不妨想像一下，假如排放核污水的國家是中國，美西方會有甚麼反應？

必須知道，日本的核污水數量驚人，目前已經累積了130多萬噸，並不是一次性排放，未來30年將會持續排放，如果說這麼多核污水對海洋環境和生態沒有影響，鬼才相信。日本政府聲稱排水計劃符合國際安全標準，到底是誰訂的標準？國際原子能機構？該機構與東京當局暗通款曲，甚至被媒體指控收取金錢利益，還有誠信嗎？

還是環保組織綠色和平說得對，即使核污水經過處理，依然會有放射性物質殘留，有的甚至可能存留千年以上，隨時透過海洋食品等食物鏈回到陸地的人類社區，遺禍子孫。中國外交部發言人指摘日方「公然向國際社會轉嫁核污染風險，將一己私利凌駕於全人類長遠福祉之上，極其自私自利，極不負責任」，言詞犀利，但一點也不誇張。

最令人費解的是，南韓與日本只有一水之隔，受核污水影響的機率最大，但南韓政府卻公開為日本排污計劃背書，還成立專職部門負責消除南韓民眾對核污水的疑慮，儼然成為日本政府的代言人。可一般南韓民眾並不是這樣想，調查顯示對日本排放核污水感到擔憂的受訪者佔78%，其中62%更表示「非常擔憂」。南韓政府為了巴結日本，不惜逆民意而行，拿人民生命健康作賭注，簡直不可思議。難怪總統尹錫悅支持率跌至三成八，小心下台後好像以前多位總統那樣又遭清算。

日本一意孤行，美西方同流合污，排放核污水計劃已無法阻止，一般民眾無能為力，只能對日本食品尤其是水產避而遠之。中國海關總署禁止輸入包括福島在內的日本10個都縣的水產，香港也禁止東京和福島等10個都縣的所有水產品進口，這不是反應過敏，而是對民眾生命健康負責，核污食品還是留給哈日人士享用吧。