龍吟虎嘯：高深理論搶人才

潮流興「搶人才」。大集團、大公司、大廠搶人才的重任，落在了人力資源部門身上，而「人力資源管理」早已成為了「獨立學科」，有專門理論和「科學性」，高深莫測。大集團人力資源部門在討論如何搶人才時，要有理論指導、理論創新，各種玄妙名詞、概念應運而生。

讀者請看下面一段：「我們的目標是解決差異化競爭問題。輸出強化認知和協同顆粒度是達成持久收益的主要路徑，如果還能做到落地生命周期，那麼還會助力全面性方面的提升。真正的聯動戰役其實是在讓結果可量化的願景下通過串聯形態來克服行業束縛等障礙，把每一次復用去中心化和加持腦暴都落實到位。亮點是完成率，優勢是拆解載體能力，面臨的挑戰是訊息繭房……站在體系的角度上，要通過賦能耦合性來發揮撬動產業的作用。因為要佔據用戶心智，促使我們需要用拉齊感知來解決構建生態問題，以及整合標準域和領域。還有，不要忘了降低用戶門檻……」

講了這麼一大堆滿天神佛、亂拼名詞的理論所為何事？原來是某大公司要準備和同行爭奪「最優秀的應屆大學畢業生」，在制訂具體方案前的「理論闡述」，唬人不？具體方案是「以高於市場水平百分之五十的薪酬為誘餌，增量百分之一百五十擴招應屆畢業生，試用期內再淘汰掉大部分，留用的新員工繼續支付高薪，倒擠近幾年入職的沒有加薪晉級的老員工」。

這個方案利弊如何、是否缺德暫且不論，令人哭笑不得的是，世界的發展果然日新月異，「搶人才」有了這麼「高大上」、「專精深奧」的理論和「頂層設計」指導。這種現象，當然並非只在「人力資源管理」方面，而是在各個領域、各種事項上都大刮這種「文風」。他們故作高深，裝腔作勢，最好大家都聽不懂，不明白，惟如此，他們的貨色就愈科學、愈學術。然而，很多上峰就吃這一套，覺得他們有料也。