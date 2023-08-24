坦言集：美元政策

美國政府與聯儲局的態度似是：美國近期經濟還在加速，因此加息機率大增，國際市場上的美元供應仍然收緊，加息作用使強美元可堅持下去。這樣的道理似是合乎美國一直提倡的金融與經濟教條，無可批評之處。但是，若從現實經濟數據看，不單聽官員與媒體的宣傳，這樣的政策大有問題。

在美國本身而言，外貿赤字、財政赤字，加上龐大而不停地擴張的國債，美國經濟早已資不抵債，現在只靠聯儲局印刷無擔保的美元和外資流入購買美元與美元資產（包括公私債）才維持運作。外資流入已現衰態，國債新發行的頗為依賴聯儲局用新印美元購入。外國中央銀行等都傾向於出售美債，撤出市場。少了外來資金投入，美元匯率應走弱，回歸到美國教科書所強調的供求關係，美國再不例外。美元回收，匯率下降，似是相悖，但正如美元濫發、美匯趨強一樣，只證明供求因素不足以解釋貨幣匯率，政治因素可產生干預，金融政策可把市場作用延後或淡化，把影響拖延轉化。

美國的美元政策之最大挑戰，是在國際市場上流轉的濫發美元會怎樣演變。是美國用貨幣政策促使回收，卻是借助海外金融危機、匯率崩潰，讓美國可以低價回收，也使海外美元避險，無償地用合法與非法途徑逃入美國？抑或是如中國的外匯儲備從美元資產撤出，兌換為本幣或非美元貨幣？既作儲備，亦用以擴大美國以外的各國貿易與相互投資，使國際上美元與非美元的體系此消彼長，用政治支持的經貿力量來去美元化，也即是把國際經濟依賴美元、受美元支配的程度大大降低。

這樣的趨勢有一個重要的可能後果，就是美元回流美國，若不是外國把美元帶回，而是堅持貿易結算，美元龐大的外貿逆差，和國際收支失衡，怎樣支付進口、支付進口帶來的巨大外貿赤字、資金外流的國際收支赤字呢？

近期歷史的例子是1970年初美國的赤字靠濫發貨幣支付，當時是美元固定與黃金掛鈎，法國便拿美元要求兌換黃金，美國無力支付便要取消與黃金掛鈎，改與沙特阿拉伯合作成立石油美元，惟美元才可買石油。

今天石油美元已崩潰，外國拿美元可兌換甚麼呢？美元沒有實物擔保，誰願拿美元？這將是美國政府與聯儲局最大的挑戰。誰去扮演當年法國的角色呢？