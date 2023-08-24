政情：重遇霓虹燈招牌 林振昇未釋懷

議員林振昇日前同一班小朋友到中環大館參觀，期間參加一個工作坊，用螢光同霓虹幻彩點綴紙藝大廈嘅模型，親手製作獨一無二嘅作品，跟住就移步往展示本地霓虹燈歷史嘅展覽廳，當佢見到各種老字號嘅霓虹燈招牌時，仲心有戚戚焉。

點解？唔通唔鍾意懷舊嘢？咁又唔係。林振昇見到呢批本應喺室外發光嘅霓虹燈招牌，已移往室內展覽同時又着晒燈，不禁諗起自己所屬嘅工會勞聯「被拆招牌」，畢竟都係霓虹招牌，早幾年熄咗燈同擺埋咗，又未掛得出街，更遑論恢復亮燈嘅狀態！

4月親手省工會招牌 喺今年4月，林振昇曾趁復活節假期親手省過招牌，但省完又要收番埋。佢話呢個招牌原本掛喺深水埗會址大廈嘅外牆，但早幾年因外牆維修後，勞聯就被「拆招牌」，惟等遲啲復修後再次「亮燈」。

其實個招牌仲有段古，林振昇話招牌嘅字款係出自香港街頭書法家李漢。李漢嘅墨寶曾出現喺大街小巷。後來因電腦時代，有市民收集李漢嘅墨迹，於2020年第一款本地街頭書法家嘅手寫字體「李漢港楷」就誕生。