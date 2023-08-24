政情：鍾國斌遊法小鎮 感受夜市氣氛

港府話要搞活夜市，有人撐亦有人潑冷水。紡織及製衣界前議員鍾國斌近日歐遊，去完法國首都巴黎之後，就搭飛機南下海濱城鎮比亞里茨(Biarritz)，享受日間嘅陽光與海灘，又感受暮色之下，當地夜市嘅熱鬧氣氛，仲影埋相上載社交平台，有圖為證㗎！

地理位置接近西班牙嘅比亞里茨，可能受鄰國「夜蒲」風氣嘅影響，鍾國斌話當地嘅食肆同店舖愈夜愈旺。睇見鍾國斌拍攝嘅夜間相片，食肆嘅戶外餐枱接近座無虛席，門庭若市嘅景況，時下香港嘅餐飲業恐怕無得比。到底當地嘅夜市，是否政府提倡嘅結果？咁就不得而知，鍾國斌只係話要學下法國人悠閒自得，即乜都唔使做。

愈夜愈旺 香港無得比 講番先前遊覽巴黎，佢話早排聽新聞話巴黎環境好差，佢就覺得並唔係咁，仲大讚有花都之譽嘅巴黎地方企理、菜餚好食，唔單止去羅浮宮呢個必遊景點，佢亦喺一間時尚食肆內歎啤酒，狀甚逍遙。佢又提到巴黎購物又靚又平，仲買到啲香港一定買唔到嘅嘢，究竟乜嘢呢？佢就冇交代啦！