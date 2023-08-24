政情：段崇智成眾矢之的 梁美芬澄清無狙擊

中大校董會改革爭議不絕，有見現任校長段崇智成為眾矢之的，中大前校長金耀基日前發聲，呼籲外界勿再狙擊中大同段崇智，話政治干預院校，或會成為世界性醜聞。立法會教育事務委員會主席梁美芬尋日喺社交平台貼文反駁，話擔心金耀基嘅言論失去中大管治架構改組嘅焦點，並一再強調有關跟進或調查並唔係「政治狙擊」，又指香港係按法律及程序做事，務必說清楚道理，不能「上綱上線」，向執法部門及立法會施壓。

喺2002至2004年擔任中大校長嘅金耀基，退休後甚少評論時政，日前佢開腔指校董會或大學管治並非不能改革，但唔應該用政治方式，佢形容段崇智夫婦都係很好的學者，倘不斷遭受外界攻擊，情況會予人政治干預學術嘅觀感，對香港形象唔係好事，甚至會發展成世界級醜聞。另一方面，廉政公署就中大一所醫學中心有人涉貪及挪用公款嘅調查，有人質疑事件係劍指段崇智。

立會就中大改革審議 跟足程序做事 就金耀基嘅言論，梁美芬話一直十分尊敬對方過去提出行政吸納政治嘅論述，但就擔心金耀基對中大管治架構改組嘅言論失咗焦點，不應對議員履行監管大學嘅責任進行無理攻擊，扭曲事情本質，畢竟2019年段崇智處理危機嘅能力、以及去年獲續聘嘅過程缺乏透明度及合理性等爭議，最終須由中大校董會跟進及處理，況且有中大內部人士披露更多大學管治及財務管理問題，因中大校董會嘅組成有別於其他大學，其管治方法出現醜聞嘅頻率比其他大學更高，而立法會就有關改革而進行嘅條例審議，絕對與政治狙擊係兩回事。

梁美芬又提到，香港係根據法律及程序做事。佢話近日廉署披露中大一所醫學中心有人涉貪受賄，當中懷疑涉及段崇智嘅親人。佢強調案件不屬於任何政治狙擊，而係某人有無違法，而中大管理層將來亦要向公眾交代事實。梁美芬話不容任何人利用制度漏洞，濫用公帑，而過往案例都顯示無論權勢有幾咁大、學術水平有幾咁高，一旦犯法都不能例外，要受到法律制裁。

金耀基 梁美芬話不容任何人利用制度漏洞，濫用公帑。