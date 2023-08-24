遭印傭指控受審 已婚男：我無強姦佢

【本報訊】已婚男保險經紀被指於兩年前，兩度在家中於晚間溜進印傭的房間內涉嫌強行與她性交，其中一次因未能勃起沒有成事，另一次則成功與他性交。印傭其後把事件告知友人後報案。男經紀被控一項強姦及一項企圖強姦，他不認罪，案件昨於高院開審。控方開案陳詞指被告在警誡下稱：「我無強姦佢！」又指忘記案發時發生了甚麼事。

涉兩度作案 首次未能勃起 已婚且育有兩女一子的被告周家瑋（45歲），否認強姦及企圖強姦兩罪。控方開案陳詞指，被告在2021年7月28日約凌晨3時多，在家中走進當時42歲女事主Ｘ的房間後，拿走她的手機且要求她不要作聲。被告又稱當天是他生日，要Ｘ吻他，Ｘ雖拒絕但被告仍強吻她並觸碰其胸部。被告其後強行脫去Ｘ的衣物及吻Ｘ私處，且試圖與她性交。Ｘ不斷反抗最終因被告陽具未能勃起而離開。

同年8月10日凌晨，Ｘ睡覺時感覺到有人觸摸其雙腿，其後發現被告站在她床邊，她嗅到被告有酒氣，被告向Ｘ稱「我要你」觸摸其胸部，並嘗試把陽具放入她口中。被告用手指插入Ｘ的私處，且在沒有使用安全套下強行與Ｘ性交10至20秒。案件編號：HCCC 35/2023