老婦溺斃維園泳池 裁死於意外

【本報訊】87歲老婦5年前在維園泳池晨泳期間懷疑溺斃，死因庭本月開始展開研訊，死因裁判官昨裁定死者死於意外。

是次研訊的對象是死者何桂珍，她於2018年8月17日早上，在銅鑼灣維多利亞公園游泳池、深約1.2米的多用途池游泳，之後被發現在水中失去知覺，送往律敦治醫院後證實不治，終年87歲。研訊由死因裁判官林希維處理，不設陪審團。死者家屬有列席，但沒律師代表，康文署則以利害關係方列席。

死因庭：泳池工作系統有不足 裁判官指泳池工作系統有不足，並向康文署提出多項建議，包括鼓勵市民陪同長者進行水上活動，加強宣傳單獨游泳風險，確保任何時候池面均有足夠救生員。

據死者女兒早前供稱，死者身體狀況正常，習慣每日游水。當日當值的姓朱季節性救生員稱，他早上7時當值，很快便聽到有泳客叫「救命」，朱落水救人，同時有數名泳客協助，把死者抬離水池，當時死者沒呼吸，面部發紫。時任維園泳池經理王祖妍則指，她是從其他同事得知事件，事後有提醒所有救生員，離開崗位前須通知上司，她會不定時到泳池巡視。以她所知，事發當天由於事出突然，救生員忙於為死者救急，以及協調救護車，故無暇分身尋找目擊者。案件編號：CCDI-900/2018