威脅性交罪成 社區主任9‧28判刑

被告黃煒龍

【本報訊】任職社區主任的男子涉嫌於交友程式上假扮他人分別認識兩名女子後，套取女方的資料後，再先後約兩女在酒店房間見面，期間在房內上演「大龍鳳」，以假身份在電話上聲稱要公開該女子資料等為由，逼兩女與他性交。男子事後被控威脅促致他人作非法的性行為等罪，案件早前在區院審理後，法官姚勳智昨日裁定被告3項罪名成立。姚官指在合理推論下，被告就是該兩名假身份的男子，且威脅兩名女事主與他性交。現先索取被告的背景報告，將他收押至9月28日判刑。

涉案21歲被告黃煒龍，被裁定一項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為、兩項威脅促致他人作非法的性行為罪成，控罪涉及當時均26歲的女事主Ｘ及Ｙ。

真身赴會 以假身份威嚇兩女 涉及Ｘ的控罪指被告於21年9月22日，在旺角智選假日酒店某房間內，企圖以威脅或恐嚇手段，使Ｘ與他作非法性行為。涉及Ｙ的控罪則包括兩項，指被告於21年11月7日在尖沙咀麼地道千禧新世界香港酒店某房間內，兩度以威脅或恐嚇手段，使Ｙ與他作非法性行為。

被告被指分別假扮成「William」及「黃子豪」，在網上結識兩名女事主後，先後約兩人到酒店房間，被告以真身赴會。在房內期間，被告則利用該兩個假身份，向兩名女事主以手機發訊息，聲稱要公開女方的個人資料，而威脅兩女與在房間現場的被告性交。

法官裁決指，可從控方的證供中推論出被告就是黃子豪及William。因該「兩名男子」竟可於不在現場下得知房內的被告與事主對話，事主遭威脅性交時，被告又自行加插很多不同說話加強說服力，惟在現場的被告本人卻完全不似受威脅。種種證據推論下，已能證明被告就是該兩男。案件編號：DCCC 628/2022