姦繼孫女 七旬裝修工候懲

6歲起凌辱逾4年 5罪名成立 年近七旬裝修男工被指自其繼孫女6歲起的4年間，多次對她性侵犯，包括強姦及以手指插其肛門等，因而被控兩項強姦及3項非禮罪。案件早前在高院審訊後，5女兩男組成的陪審團昨日經退庭商議約4個多小時後，分別以大比數裁定被告5罪成立。法官先索取被告的心理報告及女事主的心理創傷報告，將案押後至9月14日判刑，期間被告需還押看管。

現年69歲代號S.H.S.的被告，過往沒有案底，他被控兩項強姦及3項非禮罪。控罪指被告於2012年5月至2016年8月底在觀塘的家中兩度強姦及3度非禮當時6至10歲的繼孫女Ｘ。被告的兒子是Ｘ的繼父，Ｘ與母親自2012年起搬到被告家中居住，Ｘ的母親其後再先後誕下兩名女兒。

控方案情指，現年17歲的Ｘ於就讀小一或小二時，被告帶她到游泳池，曾撫摸她大腿及陰道。之後被告涉3度強姦她及數次非禮她，但很多次事件Ｘ均記不起具體的發生時間。其中最有印象是首次及最後一次被強姦，及3次遭被告非禮的情況。

事主：被告偷窺母裸體 Ｘ指首次強姦事件時，她只有6至7歲，被告叫她進其房間，然後以陽具插入她陰道，她記得當時痛得像下體撕裂，而最後一次強姦事件則大約發生在她就讀小三時。至於該3次非禮事件，則包括被告摸她陰道、舔她胸部、吻她嘴及企圖與她濕吻，被告更試過以手指插她肛門等等。她形容指，覺得被告「好似當我係雞咁！」Ｘ又稱曾見過被告偷看在房間沒穿衣服的Ｘ母親，故Ｘ曾貼告示警告被告不要偷窺。

被告自辯時否認曾作出性侵行為，並指Ｘ誣衊他。被告又表示沒有偷看Ｘ母親，亦無印象Ｘ母親曾裸睡。他又指曾試過與兒子因為小事爭執，兒子一家曾試過不理睬他，故他於2016年起搬離涉案單位。案件編號：HCCC 84/2023