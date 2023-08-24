信號故障 升降機急停3傷

【本報訊】本周二晚上8時許，兩男一女在長沙灣永康街55號金百盛中心，乘搭載貨升降機由較高樓層往下，惟至一樓時懷疑突然急墮至B1樓層，升降機門不能開啟，3人被困機廂無法脫身。其中一名姓邱（44歲）男子隨即報案，並且按動升降機的警鐘求助。

消防接報趕至，在B1樓層撬開升降機門救出3人。當中邱男報稱頸部扭傷，一名同姓邱（27歲）的女子扭傷頸部並感到呼吸困難，另一名姓謝（28歲）男子則表示呼吸困難，他們需由救護車送往明愛醫院治理。至於涉事升降機被圍封，等候機電工程署派員到場查驗。

完成維修測試始復運 機電工程署表示，當晚8時40分接報，上述大廈發生升降機事故，人員到場調查，初步懷疑信號故障導致升降機急停，升降機沒有出現斷纜或急墮情況。署方會繼續與註冊升降機承辦商深入調查，以確定事故成因。署方又指，註冊升降機承辦商會詳細檢查及維修涉事升降機，完成維修並由註冊升降機工程師全面測試後，升降機才會恢復運作，以確保安全。