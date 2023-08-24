噪音積怨 上層85歲婦中刀亡 下層66歲男吊頸不治

【本報訊】慈雲山揭發雙重命案！昨日下午4時許，慈正邨正旭樓保安員巡樓期間，赫見一名八旬老婦，倒臥在其住所外的走廊地上，由於擔心她有危險，遂慌忙報案求助。救護員接報趕至，發現老婦昏迷，即場替其急救並由救護車急送廣華醫院搶救，惜最後被證實不治。

檢斧頭 查兩人死亡是否有關 由於老婦頭部及頸部有疑似刀傷，執法人員懷疑她曾遭人施襲，隨即圍封現場調查。同時，人員相信兇徒未有離開大廈，故此立刻封鎖大廈所有出入口，並且手持盾牌登樓逐層了解，期間，大廈所有人士出入，均須登記身份證及個人資料。

至下午5時許，執法人員發現老婦住所對落一層樓的同一單位，一名六旬男住客被發現在屋內疑用電線掛上鐵通上吊，他被救援人員解下時已氣若游絲，經救護車送往醫院搶救後最終不治。據悉，人員經從大廈保安員及街坊得悉，兩名男女死者疑因噪音問題素有積怨，同時又在現場尋獲一把懷疑涉案的斧頭，至於兩人死亡是否互有關連，則仍需作進一步調查，兩人死因有待驗屍後確定。

消息指，女死者姓譚（85歲），居於上址15樓，男死者姓周（66歲），則居於14樓。昨日下午1時許，周翁疑因噪音問題登門與譚婦理論，事後譚婦前往大廈大堂告知保安員有關情況。約3小時後，保安員巡樓時赫見譚婦倒臥樓層走廊。昨晚9時許，鑑證科及政府化驗所人員到場協助，大批人員仍在現場搜證，事後檢走一支行山杖、一把斧頭、一支鐵通及一個電線拖板助查。