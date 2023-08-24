9‧1收回部分高球場 開放公園人寵共享

哥球會申暫緩環評程序 法庭今頒布決定 香港哥爾夫球會向高院申請司法覆核，圖挑戰政府的環評報告，球會早前就案件申請暫緩執行環評程序，法庭審理後今日中午會頒布暫緩令的決定。無論判決如何，政府宣布將如期於9月1日，收回涉案的粉嶺高爾夫球場約32公頃土地，當中有9公頃擬建公營房屋。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，康文署收回土地後將用作保育及靜態康樂設施的用途，首階段提供寵物公園、步行徑等設施；惟自9月中起計兩個月，仍會借予球會作為舉辦兩項國際大型的高球賽事。

楊潤雄表示，康文署在下月1日當天收回粉嶺高球場粉錦公路以東的用地後，將進行一些整理工作；同日下午3時將會開放一些設施供市民使用，包括寵物公園、步行徑等。惟楊指，原先計劃有兩個球場可開放讓市民踢波等球類活動，但由於場地破損嚴重，因此會暫時關閉兩個球場，進行維修工作，以便盡快開放給市民使用。

9‧11起租予球會辦賽事 為期兩月 對於早前香港哥球會表明，有需要借用被收取的土地，以順利舉行未來至少兩場大型國際賽事。楊潤雄表示，經初步商討後，暫定9月11日起向球會借出土地，為期兩個月。至於涉及的租用費，楊潤雄重申會按過去既定機制處理，即當作一般體育會借用場地的收費水平。對於有外界關注康文署是否有能力管理高球場，楊潤雄指署方有足夠管理樹木及公園的能力和經驗，但重申收回的土地並非作高球場，將來面貌上和現時當然有不同。

此外，有本港財金官員表示，對北部都會區和交椅洲人工島的融資安排充滿信心，並指正考慮「鐵路加物業」、「興建、營運、轉移」，或發行債券等模式融資；更強調政府推動土地供應的決心，不會因短期市場波動而有所動搖。而對於有市民提出兩大工程同時進行的憂慮，發展局局長甯漢豪則強調，北部都會區及交椅洲人工島會加入海綿城市的功能，包括活化河道、興建雨水儲供池等，認為要超前做好基建設施，以面對極端天氣可能帶來的挑戰，加上建議交椅洲人工島平均地面高度在主水平基準以上的7.5米，認為有關標準對融資亦有良好影響。