醫健：老有所醫：三叉神經痛：手術和介入治療

三叉神經痛，又名tic douloureux，是一種影響臉部的疼痛症狀。此病可導致疼痛劇烈，嚴重影響生活品質，但因大眾對其認識不多，經常被誤診其他疾病例如牙痛等。至今，神經痛的原因尚不明確，但醫學界普遍認為可能與三叉神經線長期受血管壓迫有關。此外，小部分的三叉神經痛也可能是因嚴重疾病如腦腫瘤或脫髓鞘性神經病變而導致。

磁力共振檢查可診斷 三叉神經痛的主要表現即劇烈的面部疼痛。通常會忽然開始，從一小塊區域例如牙齒或嘴唇擴大至更大的區域如臉頰或額頭，持續數秒到幾分鐘，可能會再度發作。此外，觸碰面部、說話或進食也可能導致痛楚出現。

三叉神經痛的診斷主要依賴於病人的病史及臨床症狀，醫生會進行詳盡檢查以排除其他嚴重疾病的可能性，若有需要也可以替病人進行磁力共振檢查。

三叉神經痛的治療方法主要包括藥物治療、手術及介入治療。通常會首先試用藥物治療，使用藥物如抗癲癇藥、止痛藥之類。若藥物無效或不適合則可以考慮手術，利用外科手術將神經和血管分離以減輕壓迫。另外，有些患者若不適合手術或不願意承受開腦的風險也可以考慮介入治療。介入治療有很多種形式，例如利用藥物作神經阻滯（或俗稱封閉針）或射頻消融神經以斷開痛覺信號傳遞。疼痛醫學專科醫生李旭明

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