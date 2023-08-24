高風險群組 接種疫苗可預防

【本報訊】衞生署表示，接種疫苗能有效預防猴痘，同時市民應避免進行高風險性行為，例如進行不安全性行為、性濫交或與陌生人發生性行為。專家提醒，不論男女，只要是高危人士，亦應盡快接種猴痘疫苗。

當局自去年10月推出猴痘疫苗接種計劃，疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會建議，高危人士須接種兩劑疫苗，而曾接種天花疫苗的人士則只需接種一劑。衞生署表示，截至8月20日已接種超過11,900劑次，當中97.8%接種人士為男性，2.2%為女性。衞生防護中心上月公布，留意到本港近月猴痘個案上升，7月27日起，中心增設指定猴痘疫苗接種中心，供高風險群組預約及接種疫苗。

擁多名性伴侶亦高危 感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，近月本港猴痘確診個案有所增加，認為隨着當局不斷公布最新情況，會有更多懷疑感染人士求醫，帶來連鎖反應，「有時確診個案少，可能只係因為無發現」。他建議高風險群組人士，包括男男性接觸者、擁有多名性伴侶的人、性工作者等採取預防措施，做好第一道防線，盡快接種疫苗；家庭醫生亦應提醒高危人士接種疫苗。