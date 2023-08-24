供假身份證來港做黑工拘骨幹

【本報訊】西九龍總區聯同深水埗區執法人員，於本周二（22日）展開代號「星鑽」的打擊販運人口行動，以涉嫌「協助或教唆違反逗留條件」、「管有偽造香港身份證」、「串謀管有偽造香港身份證」及「逾期居留」，拘捕4男5女（36至55歲），同時檢獲6張偽造的香港身份證及9部手提電話。

另持雙程證8男女被捕 當日凌晨，人員突擊搜查深水埗汝州街一住所單位，當場拘捕5人，檢獲3張偽造的香港身份證。至傍晚，人員在基隆街一唐樓單位，再拘捕4人及起出3張偽造的香港身份證。行動已搗破一個招募內地人來港做黑工的集團，當中一名姓張（42歲）男子為集團骨幹，其餘8人為持雙程證及涉嫌逾期居留的內地人。

初步調查發現，集團在互聯網招募內地人士及提供「一條龍」服務，骨幹成員安排他們在香港住宿，把偽造的香港身份證轉交其他逾期居留的雙程證人士，並協助他人以虛假身份證明文件以用作求職，藉此收取2萬至4萬元費用。當該些內地人找到工作後，集團便以抽佣形式繼續剝削他們。另外，該些內地人居住的環境惡劣及傳出惡臭，其中一單位面積不足100呎，卻放置了6張碌架床，地方十分狹窄，並且存在消防安全隱患。至於檢獲的偽造香港身份證質素參差，色差及解像度都較差。調查行動仍在進行，不排除有更多人被捕。