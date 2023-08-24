國泰機長不適事故 民航調查出爐

【本報訊】國泰航空2019年1至2月期間，先後有兩名機長執飛期間，因發現視力模糊而宣布喪失飛行員能力。涉事的兩架航機交由副機長接管控制，並進行單一飛行員進場及降落，最終安全着陸香港國際機場。民航意外調查機構昨公布調查結果，調查小組認為毋須要提出安全建議。

突視力模糊 改副機長控制 首宗事故於2019年1月26日發生，國泰一架波音777-367型客機原定由日本札幌新千歲機場返港，機上共有358名乘客及16名機組人員。調查報告指出，當晚約香港時間10時，機長在台北飛行情報區向西航行途中，突然視力變得模糊，情況維持約30分鐘。隨後機長向副機長通知情況，並交出飛機指揮權予他。

另一宗事故發生於同年2月21日，國泰一架空中巴士A350-941型客機由澳洲珀斯前往香港，共載有270名乘客及13名機組人員。當日約早上6時，當飛機位於香港以南約974公里接近馬尼拉時，機長感到呼吸困難、視力模糊，並出現頭暈、頭痛和胸痛，由於情況繼續惡化至無法執行職務。機長宣布喪失工作能力後，由副機長繼續執行操縱飛行員（Pilot Flying）的職務，及接管了飛機的指揮。

上述兩宗調查由專業的調查小組嚴格按照國際民用航空組織制訂的國際標準進行。民航意外調查機構發言人表示，調查目的是找出事故發生的情況和因由，以避免同類事件再次發生。是次調查已分析兩次飛行的運作情況，以及審視航空公司對機組人員喪失能力的標準操作程序、指引和培訓及機組人員作出的應變。