串謀縱火案 12港人蛇鄧棨然還押11‧2再訊

【本報訊】12名香港人蛇於2020年8月乘船企圖偷渡到台灣途中被內地海警拘捕，11人已先後由內地移交香港。餘下的鄧棨然，因組織他人偷越邊境罪成，於內地被判監3年。他前日刑滿出獄，由內地當局移交香港執法部門，並於昨日押解往區域法院就其在港涉及的案件應訊。法庭應辯方要求，把案押後至11月2日再訊，期間以讓被告處理法援申請及徵詢法律意見，被告繼續收押看管。

現年34歲的被告鄧棨然，在本案中被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪，及一項屬交替性質的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。控罪指他於2019年9月在港，串謀他人無合法辯解用火摧毀或損壞他人財產，以危害他人生命或罔顧他人生命是否會因而受到危害。交替控罪則指他於2019年9月30日，在灣仔駱克道一個大廈單位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等。

偷渡被截囚內地3年 剛刑滿 被告被指在19年在灣仔涉嫌藏汽油彈等遭起訴，之後他獲准保釋，期間涉嫌偷渡赴台，結果被內地海警截獲，並於內地被判監3年，日前刑滿。案件編號：DCCC 323/2020