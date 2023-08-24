高院拒禁制黑暴歌 律政司獲上訴許可

官：傾向批准所有關乎法律觀點理據 與反修例事件有關的歌曲《願榮光歸香港》，近年於各個不同平台傳播，律政司司長於今年6月入稟高等法院申請禁制令，禁止公眾人士具煽動意圖下，在任何平台傳播該黑暴歌曲，危害國家安全。原訟庭法官陳健強上月駁回律政司申請，令律政司再敗一仗。律政司其後提出上訴理據以申請上訴許可，指陳官在法律上犯錯。陳官昨頒下判詞，就律政司的大部分上訴理據均發出許可，批准律政司可向上訴庭上訴。

上訴人律政司司長，其提出7項上訴理據，包括維護國家安全屬於最為重要的事情，法庭應切實有效防範、制止和懲治相關危害國家安全的行為和活動，行政長官亦發出證明書指申請禁制的事項，涉及國家安全，故對法庭有約束力。律政司指陳官在拒絕發出臨時禁制令時，卻沒有就此點給予凌駕性的比重，而錯誤使用不涉及國安案件的相稱性測試，屬法律上犯錯。

法官陳健強昨於判詞指，律政司提出的7項上訴理據，幾乎就原訟庭的整個裁決均提出挑戰，及重提原審時提出的大部分理據。不過法官指基於案件涉及國家安全，而國安法亦屬一個全新領域，因此傾向批准所有關乎法律觀點的上訴許可理據。

推翻下級法院酌情權 門檻高 法官亦強調，批出禁制令申請，是關乎原訟庭法官如何運用酌情權，眾所周知需要滿足相當高的門檻，才能令上訴庭推翻下級法院行駛的酌情權。

有關法官不批出上訴許可的上訴理據，當中涉及律政司批評法官錯誤考慮頒發禁制令，會出現既干犯藐視法庭又干犯涉及《港區國安法》控罪，法官對此認為律政司的相關理據，難以令人理解，故對該些上訴理據則拒絕發出上訴許可。

另外上訴理據亦提及法官錯誤地指批出禁制令，可能會導致寒蟬效應，但法官指若法庭認同禁制令有實際效用並且不會與刑事罪行構成衝突，寒蟬效應並不會影響禁制令的頒布，因此不同意律政司指控法庭對於寒蟬效應的解讀是完全錯誤，並就此部分亦拒絕批出上訴許可。案件編號：HCA 855/2023