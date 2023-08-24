天眼片曝光 荃灣現扒竊黨 傘陣遮擋犯案

【本報訊】荃灣驚現扒竊黨！有「天眼」影片在網上流傳，顯示在本周一（21日）下午，3名男子以「雨傘陣」作遮擋，呈品字形在街頭向一名拉車仔女子落手，企圖扒走其放在背囊內的手機。幸好店舖櫥窗反光令事主洞悉，扒手無奈地把就快到手的贓物放回背囊內。執法部門接獲相關報案，正追緝該3名竊賊歸案。

有關閉路電視影片長23秒，顯示時間為本周一下午，一名穿黑色T恤及長牛仔褲女子，左手拖着一部購物手拉車和孭着背囊，沿沙咀道往大涌道方向前行。期間，3名男子尾隨她呈品字形而行，其中一名穿黑衫深色褲男子與一名穿白衫黑色褲男子，在左右兩邊打開黑色雨傘作遮擋，以便行中間的白衫白褲同黨犯案。白衫白褲男子多次伸手入女子背囊企圖扒竊財物，兩同黨則各持一把雨傘放在半身位置遮掩及掩護。

店舖櫥窗反光 遭女事主識破 當女事主與扒竊3人組步行至一美容中心對開時，落手男子在其背囊抽出一部疑似手機的物體。適時，女事主剛巧側頭望向一美容中心的櫥窗，疑因櫥窗玻璃反光，故目睹扒手伸手入其背囊取物。此時，扒竊男子恐東窗事發，立即縮手把疑似手機放回女事主的背囊內，影片至此結束。

執法部門表示，當日下午5時40分，女事主在享成街報案，指3名男子企圖打開其背囊盜竊，惟最後事敗逃去。人員經初步調查後，把案件列「企圖盜竊」，正追緝3名涉案男子。