上半年716宗 虐兒案激增 半數涉性侵

13歲仔網交26歲男友 發裸照上門遇狼爪 虐待兒童案件一宗都嫌多！執法部門表示，今年上半年共錄得716宗相關案件，按年升近30%，當中涉及侵害兒童人身罪行有359宗，涉及侵害兒童性罪行則有357宗。在359宗身體傷害案件中，81%涉虐待或忽略的案件，如體罰、疏忽照顧、獨留兒童在家等；而357宗性侵案中，多達69%是非禮案，按年大升80%。虐兒宗數上升，除因為疫後復常，兒童有更多機會接觸他人外，亦因為大眾保護兒童意識提高，舉報增多有關。

兒童性侵案今年上半年錄得357宗，當中246宗為非禮案；逾75%（即271宗）為熟人所為，包括同學、情侶、家人及親戚等。

色情物品苦主 最細9歲 該些案件中，施虐者與受害者透過社交平台、交友程式或網上遊戲等結識，該部門有臨床心理學家訪問過受害兒童，留意到他們在網上交友時，單純以為只有對方才看到自己的私密影像，沒想過有外洩風險。單是今年上半年，就有22宗涉及兒童色情物品的案件，都是與網上活動有關，這類個案年紀最輕的只有9歲。

人員舉例，一名13歲男童在社交平台Twitter認識了一名26歲男子，發展成情侶關係，並分享多張裸體照片，其後更應邀到該男子住所，結果被性侵，其家人及後發現兩人網上對話，告知學校老師並報案。有關男子最終被捕，男童則轉介社署跟進。另一名12歲女童在網上遊戲認識了一名18歲男子，被要挾出來見面作進一步發展，否則對方會到其學校找麻煩。女童擔心有危險，把事件告知兩位朋友並報案，最終將該名男子繩之以法。

至於359宗身體傷害案件中，有294宗涉虐待或忽略的案件，而有近75%案件施虐者是家庭成員，部分是父母因管教問題施行體罰，亦有部分因為伴侶間爭執而遷怒子女。執法部門指，在與管教有關的個案中，父母未必是有心傷害子女，只是用錯方式管教子女，甚或控制不到自己情緒，故呼籲家長及照顧者們要多注意自己的身心情況，遇到困難時可與他人傾訴，或向社福機構尋求專業協助。

強制舉報在即 案件勢升 就港府已將《強制舉報虐待兒童條例草案》提交立法會審議，預料相關個案將增加，執法部門會推出一系列的措施加強處理，包括在今年年底前加大虐兒案件調查組編制。此外，跨部門去年起成立「保護易受傷害證人及兒童專責小組」，加強搜證、檢控等，小組至今已處理逾40宗案件。

虐兒案件宗數