西九文化區財務掀關注 港府：正探討不同方案

【本報訊】西九文化區管理局早前預告資金鏈至2025年3月將會斷裂，而有消息指西九正向文化體育及旅遊局提交方案，爭取容許西九出售住宅項目。文體旅局局長楊潤雄昨指出，一直與西九文化管理局溝通，以及探討不同可行方案。對於有意見指為善用西九空間，應加密在該區舉辦街頭表演，楊指需要平衡持份者聲音及意見。

香港故宮文化博物館館長吳志華日前在北京表示，有信心在政府支持下解決西九財困問題，形容「非常樂觀地往前看」，保證博物館可持續發展。楊潤雄昨出席活動後表示，西九管理局有營運及管理責任，當局一直關注西九的財政及營運成本，並與管理局保持聯繫，以探討不同可行的方案，若管理局提出需文體旅局批准的建議，局方將會保持溝通。

稱鼓勵街頭藝術表演 對於政府有意「搞活夜市」，西九下月初亦將於海旁試辦街頭表演，楊潤雄被問到當局會否計劃於不同地區，牽頭舉辦活動吸引市民及旅客在晚上外出時，回應指支持多利用西九空間舉辦活動，同時鼓勵街頭藝術表演，但他指各區情況不同，需考慮對區內會否造成環境、噪音等問題，及應避免影響市民日常生活及作息，當局將會平衡不同持份者的看法及意見。

此外，楊潤雄昨日到香港科學館視察，指新設的古生物展覽能增加科學館的吸引力，讓市民及學生透過化石等展品認識大自然。他指出，科學館及歷史博物館之間的擴建工程已做好設計，立法會復會後將就工程申請撥款進行審批工作。

楊認為，展覽場地及博物館對推廣文化很重要，是人們學習及展示文化的地方，希望擴展後能吸引更多市民及遊客參觀，並在未來繼續檢視不同博物館的擴展空間。