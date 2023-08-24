四川三星堆文物 9‧27展出

包括國家一級珍品 銅眼形器矚目 位於四川的三星堆遺址是中國考古界發現的最神秘的古代遺址，香港故宮文化博物館將於下月27日至明年1月8日，舉辦特別展覽「凝視三星堆──四川考古新發現」。展覽將聚焦以三星堆遺址為代表的四川地區考古新發現，展出120件距今2,600至4,500年的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物，近半數展品為2020至2022年間三星堆遺址最新發掘的重要文物，部分更是首次在四川省外展出，包括目前於四川廣漢三星堆博物館新館展出的青銅人頭像、青銅神獸、眼形器及龍形器等。

120件展品中有23件為國家一級文物，包括由四川廣漢三星堆博物館借出、於1986年出土的一批青銅器，有戴金面罩人頭像、縱目面具、獸首冠人像、大口尊及二號神樹底座等。

包括青銅金玉陶器等 另有18件是成都金沙遺址博物館借出、於2001年或之後出土的珍貴文物，亦不乏國家一級文物，最矚目的有銅眼形器，以及首次來港、於2001年出土的兩件玉鉞，年代為距今3,000多年。珍品中還有於2007年出土的卷雲紋金喇叭形器。

以四川三星堆文化為代表的古蜀文明，展現了長江上游同時期古代文化的傑出成就，也是中華古代文明多元一體發展歷程中的重要組成部分。本展覽展示成都平原地區的三星堆、金沙和寶墩等遺址出土的120件珍貴文物，分4個單元呈現三星堆的藝術世界、城市生活、精神信仰和來龍去脈，探索成都平原地區的物質文化與精神生活、藝術造詣與技術成就。

香港故宮文化博物館館長吳志華博士表示，此項展覽意義重大，揭開了香港故宮文化博物館「中華文明的起源與發展系列展覽」的序幕，實踐該館傳承和弘揚中華優秀傳統文化的使命。四川省文物考古研究院院長唐飛表示，期待香港市民、海內外遊客能夠走進香港故宮文化博物館，深入了解輝煌燦爛的古蜀文明，充分認識古蜀文明的歷史價值，擴大中華文化國際影響力，推動文明交流互鑑。

故宮文化博物館舉辦 下月及10月份的門票將於下月1日早上10時起公開發售。展覽將於下月27日在香港故宮文化博物館的8號展廳正式向公眾開放，成人門票票價為港幣150元、特惠門票票價為港幣75元。特惠門票適用於7歲至11歲小童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士（與一名同行照料者）與綜合社會保障援助受惠人。