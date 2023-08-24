研究指明年擴散中國沿岸 終覆蓋北美

【本報綜合報道】日本預定今日開始排放福島核污水，清華大學研究團隊模擬擴散結果預計，核污水將於排放後240天，即明年4月19日到達中國沿岸海域。到排放後期，北美沿岸海域放射性物質濃度，甚至高於大部分東亞沿岸海域。

隨北太平洋暖流擴散 論文2021年11月在中國期刊《國家科學評論》發布，由清華大學深圳國際研究生院海洋工程研究院張建民院士、胡振中副教授團隊，從宏觀和微觀兩種不同角度建立海洋尺度下放射性物質的擴散模型。

宏觀模擬結果表明，核污水將於排放後1,200天達北美沿岸，並覆蓋幾乎整個北太平洋。在排放後第2,400天，中國東南沿岸海域污染物濃度低於北美西側海域，而到第4,000天，美國聖迭戈沿岸污染物濃度將是日本宮崎縣的3倍、是上海的40倍左右。

研究解釋，由於日本福島處於暖流和寒流交匯處，大部分污染物不會沿陸地邊緣向南北遷移，而是將隨北太平洋暖流向東擴散，後期需重點關注北美沿岸受影響情況。研究人員還從微觀角度模擬放射性物質氘的擴散，可知美洲沿岸海域的污染物主要通過橫跨太平洋到達。