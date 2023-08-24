黃金電腦節開鑼 近百人排隊搶貨

【本報訊】一連8日的「黃金電腦節」昨起於深水埗黃金電腦商場開鑼。今年推出多項優惠，包括7款限量電子產品以1元發售，逾千件產品亦低至半價。活動吸引近百人排隊，排頭位市民輪候接近半日，終如願買到心頭好。

排頭位的周先生前晚10時正已抵達商場門口排隊，目標是買1元的限量手提電腦。伍小姐則稱，電視已使用約7年，打算以約5,000至6,000元換新電視。吳先生與弟弟一同到場，準備幾百元預算買滑鼠、路由器；又認為政府早前派發消費券有幫補作用。他又指首日人流較往年少，相信可買到「心頭好」。

電腦通訊節明灣仔開幕 店舖負責人何生表示，適逢8月暑假及開學季，學生需購買新電腦，配合電腦節的勢頭，預計入場人流會比平時多一倍，生意額較平常多一半。

除了黃金電腦節，另一個「香港電腦通訊節」明日在灣仔會議展覽中心舉行，為期4日。今屆活動有逾200間參展商，佔地按年多逾三成，共設約800個展位，規模是歷年最大，活動預期吸引50萬至60萬人次入場，生意額能稍高於去年。