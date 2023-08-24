八成受訪社企：營運稍見好轉

【本報訊】本港受新冠疫情肆虐，經濟一度陷入冰點。疫後市面經濟活動逐漸復常，通關後市民大舉外遊，本地商店營商環境雖有好轉，但未見「報復式」消費。有調查發現近八成社企在疫後平均生意額均有上升，惟當中逾半受訪社企指生意額僅微升最多兩成，而有近兩成社企指疫後現金流少於3個月，促政府為社企租戶延長租金寬免等措施協助社企維持營運。

部分生意額僅升兩成 香港社會企業總會於7月上旬進行調查，收回122份問卷，約佔全港社企數目兩成。結果顯示，近八成社企指在疫後平均生意額有上升，近兩成表示生意額上升三成以上，當中包括零售業（95%）及餐飲業（82%），亦有7%受訪社企指生意額維持不變。

調查又發現，一成半受訪社企指，本地消費力外流，帶來很大影響，部分社企就反映經營成本上升。

與去年調查結果相比，社企整體現金流有改善，現金流少於6個月的社企由54%減至40%，比起去年減幅達26%，但仍有16%社企指疫後只有少於3個月現金流，總會形容他們是否可以營運下去實在令人擔心。

負責調查的香港社會企業總會認為，調查結果反映社企生意復常動力仍然不足，尤其是教育及培訓業界，建議當局為社企租戶延長租金寬免或資助一年，公營機構若採購社企產品可按採購額獲稅務減免；若政府再派發消費券，可考慮預設當中5%消費額，用於指定社企消費。