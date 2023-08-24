市道疲軟 倡派晚間消費券

業界反對大笪地 盼商場谷人氣 港府聲言要短期內「搞活夜市」，刺激本港經濟，惟至今未有具體方案，更惹來不少飲食業界「潑冷水」。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯表示同意要有夜市經濟，但不認同要走回頭路以「大笪地」形式進行，因先前受新冠疫情因素影響，致現時普遍晚上8時後的街上人流少之又少，零售店舖及食肆亦因此提早關門，認為目前首要須先吸引市民願意晚上外出消費，建議當局推夜間專用消費券。

徐汶緯昨日在電台節目表示，要吸引市民晚間外出，商場須延長營業時間，惟要有誘因或節目配合，例如可舉辦歌星表演或新型創意市集，亦提議當局發放晚上8時後使用的消費券，以吸引市民外出及促進消費。他又指，需留意交通配套，惟提醒若提供票價優惠時，須小心考慮會否導致市民北上消費。

新鴻基地產執行董事馮秀炎在同一節目表示，當商場進行大型宣傳活動，自然會吸引到人流，並舉例上海有通宵鐵路行駛，以配合夜間經濟，認同要考慮商場外圍交通因素。她又說，業界亦有反映，因人手不足影響營業時間，期望當局加快處理補充勞工計劃。

冀西九夜市允明火煮食 旅遊學者、職業訓練局項目經理黃家榮則表示，現時內地盛行「特種兵」旅遊模式，即是早上來港參觀景點，待享用消夜後才離港，認為如目前連接主要鐵路的本港商場可延長營業時間，該群旅客在商場消費的時間料可增加。

他指，雖則相關旅客對本港的旅遊收益未必很大，但可帶動整體消費氣氛，及在各個社交平台分享旅遊體驗，料對本港旅遊業帶來一定裨益。

此外，對於有意見提出在西九文化區辦夜市，容許小量檔販明火煮食。黃家榮則認為，西九本身是知名海岸線地方，坊間有聲音反映該處不夠飲食地點，若有明火煮食，將可吸引遊人到訪。