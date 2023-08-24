福島核電站 損毀堆芯仍未取出

【本報訊】日本計劃於今日開始排放福島核污水，港府即日起禁止日方10個都縣的水產品進口。香港核學會主席陸炳林表示，日本當局暫時最根本問題是未能取出福島第一核電站損壞的堆芯，即使現有儲存缸排水，同時亦會不斷產生新污水，意味一日未能將損毀堆芯取出，未來30年仍繼續產生核污水，每月產生相當於一個泳池水量的核污水，情況相當嚴重。

陸炳林昨在電台節目表示，今年3月中曾去福島訪問，惟日本當局暫未有實在方案處理，認為若要取出堆芯，可倣效切爾諾貝爾核電廠的做法，但需要長時間及大量金錢。他亦認為，相較其他昂貴的做法，排放核污水目前對日本政府來說是最簡單。

餐飲業界盼港府助過渡 港府即日起禁止日方10個都縣的水產品進口，香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強表示，有關都縣的水產佔餐廳貨源約一成，對日常運作影響不大，除了一些時令或特色海產之外，亦可在日本其他都縣採購，惟市民信心肯定受影響。他舉例指自日本政府宣布排放核污水後，日式餐廳生意即時跌一至兩成，其後更擴大至三至四成，有餐廳更跌接近五成，情況驚人及誇張，期望當局設立過渡基金援助業界。