排核已成定局 經濟影響待續

在得到國際原子能機構背書後，日本政府不理鄰國強烈反對，鐵定明日開始排放超過130萬噸福島核污水入海。這一排放隨時長達30年，對海洋生物及漁業勢必造成無可挽回的災難性污染。港府同日禁止日本10個都縣所有水產品及海鹽入口，可謂應有之義，但此舉亦無可避免衝擊本港逾4,000間日本料理店以及相關行業的生意，令疫後復常緩慢的經濟雪上加霜。

今次是人類史上第一次大規模排放核污水，爭議極大，當中包括食品安全、海洋污染、放射性物質對人體健康影響等議題，不少海洋學家對此大表憂慮，國際原子能機構總幹事亦不得不承認，內部有少數專家意見分歧，可見日本這樣做會引發怎麼樣的後果，專家們心裏也沒底。尤其輻射影響未必是即時性，初時以為無事，若干年後惡果湧現，屆時想補救已經太遲。

很明顯，日本自私自利，核污水成為它無法承受的重，便決心拖全世界一起蹚這渾水，同攬炒沒有分別。但目前國際形勢非常微妙，在中美角力愈演愈烈之際，美日韓最近儼然結成「東亞小北約」，針對中俄朝彰彰明甚。正是在這樣的背景之下，日本做甚麼，美國都會開綠燈，以至言必稱環保至上的美國民主黨政府，對日本此舉亦表示支持。而本來反對最激烈的南韓，也在總統尹錫悅盲目親美之下，對日本排放核污水投下贊成票，即使中國強烈反對和譴責，亦無法撼動日本一意孤行的決定。

國際大環境就是如此，香港作為一個小城市，敵不過國際浪潮不足為奇，但也必須有自我保護機制。港府由最初唯唯諾諾，推三搪四，到跟隨中央政府做法，禁止10個高風險都縣食品進口，總算站直了腰板。但不能否認的是，香港人太過喜愛日本，香港更是日本農林產品最大出口市場之一，一時間禁止福島、東京、長野等多地在內的水產品入口，對本港食肆、日式超市、食材供應商等等，生意必然帶來致命打擊。

飲食業界代表指出，自數月前出現排污消息後，日本食材相關生意已見下跌。尤其通關後港人報復式外遊，本地食肆未能受惠，部分更已結業；另外，本港有近100間高端日本料理餐廳，每日從日本直送新鮮食材，來貨無可取代，日本排污對本地日式食肆構成極大經營壓力，最後可能只能結業。也有日本餐廳負責人希望政府協助業界渡過難關，提供補貼。

說來實在唏噓。香港在社會復常後經濟表現未如預期，特別是「夜經濟」死翹翹，港人不是外遊就是北上消費，本地食肆陷入「第二次寒冬」。現在再逢日本排放核污水，對飲食業不啻是落井下石。再說，日本排放核污水，不僅飲食業受衝擊，港府也增加了行政開支，因為除了實施進口管制外，亦要加強抽驗日本其他進口食物，並在每個工作日公布核輻射檢測量及香港水域輻射水平，檢測工作和行政工作增加，意味公帑支出亦會增加。有關注團體建議港府對進口日本水產品徵收附加費，顯然並非沒有道理。