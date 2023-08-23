冰鑑春秋：美菲要為仁愛礁開戰？

這意味着菲律賓在美軍撐腰下，真打算為了仁愛礁和中國開戰嗎？答案恐怕正好相反。自從1999年馬德雷山號蓄意擱淺在仁愛礁後，菲律賓便想以此為基礎聲索主權；而近日在美軍的支持下，菲國動作頻頻，甚至不斷向仁愛礁運送加固建材，想要繼續擴充在仁愛礁上的設施，這自然遭到大陸的攔阻，發生之前的水炮射擊事件。但很明顯的，大陸對補充食物飲水等人道設施並未加以攔阻，主要就是針對運送建材進行阻擋，因為大陸明白，以菲律賓現有的海空實力，根本沒資格向大陸叫板，主要靠的還是隱藏在背後的美軍。而美軍其實也並不想真的藉仁愛礁對大陸開戰，否則水炮事件過去了這麼多天，美軍怎麼不是派遣軍艦抵近仁愛礁周邊，反倒是後撤了呢？