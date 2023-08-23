激濁揚清：新加坡有甚麼成功秘密

新加坡總理李顯龍宣布，政府將耗資約404億港元推出「共同前進配套計劃」，滿足中老年人的退休需求，亦會調整組屋政策，要確保所有薪金階層的國人能負擔得起組屋。這些在在需財的政策，除揭示星洲疫後大有錢途，亦反映那些口說要學習新加坡卻善財難捨的官僚，只是鸚鵡學舌的守財奴。

所謂「共同前進配套計劃」，簡而言之，就是向出生於1973年或更早的新加坡人民派錢。不論仍然在職還是已經退休，這些「輕熟銀髮族」都可以獲派公積金花紅。此外，明年下半年起，所有新預購組屋項目將分成三大類別，提供各種津貼。李顯龍特別提到「住屋對我們來說總不只是有瓦遮頭那麼簡單。它還為每個新加坡人提供了寶貴的資產，以及為我們的國家和未來而奮鬥的強大理由」。香港房屋局局長何永賢近日率團前往新加坡了解公營房屋發展，即管看是否又一次入寶山空手回。

說來諷刺，上世紀七、八十年代，新加坡派員來香港學習，把施政、管治上種種觀察所得，寫成報告。一番耕耘後，星洲如今不僅青出於藍，而是把香港大幅拋離。單是李顯龍一句「今天我們已成為世界上住屋擁有率甚高的國家之一。十分之九的新加坡人擁有自己的房屋」，就教因劏房、納米樓而臭名遠播的香港感到汗顏；更別說掌管勞工福利的港官，竟搬出「其實上班不只為了賺錢，對一個人的精神面貌健康都重要」，有行會召集人甚至說兩元乘車優惠，政府要檢視是否要一直補貼下去。「輕熟銀髮族」的福祉有否被重視呢？

早年看過一本移居新加坡的台灣人著作，當中提到李顯龍施政「主攻的兩個方向是社會中下階層以及銀髮族人士」，香港特區高官雖然也出名高薪，但他們會向新加坡照學照跟嗎？