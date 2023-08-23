筆下風雲：中俄朝VS美日韓

中美角力愈演愈烈，新冷戰形成，中國和俄羅斯的高級代表團上月到訪北韓，期間借出席北韓閱兵儀式等場合，盛讚冷戰時期3國曾共同浴血奮戰，誓言加強團結。結果不旋踵，美國即打造東亞版小北約，日韓領袖出席美國大衞營峰會，同意設立共享情報熱線，拜登更自認「成為一股善的力量」，隱隱然將中俄朝當成二戰時期的邪惡軸心。

在美國帶頭下，西方國家對中俄朝愈來愈排斥，迫使它們必須團結對外。然而，美國積極拉攏日韓，亟欲結成三邊關係共抗中國，最終結果是否能夠如願？最大的問題是，日韓素有歷史恩怨，而且有領土爭議，儘管尹錫悅不理國內反對，對日本阿諛奉承，但國人並不賣帳，其民望急瀉至只有三成八左右。日相岸田文雄民望甚至比尹錫悅更低，只有約三成三。

兩個得不到國內支持的領導人，盲目隨美反華，所作所為並非為了自己國內利益出發，肯定會成為組建三邊關係的阻力。

其次，即使美國不斷鼓吹盟國與中國「去風險」，但日韓與中國經貿關係密切，中國多年來都是日本最大出口國；南韓最大出口國，近期雖由美國取代了中國，但正因為尹錫悅甚麼也聽美國話，國內經濟極差，僅半導體出口便崩盤式急挫，7月出口按年減少16.5%，超過經濟學家預估的15%，創2020年5月以來最大降幅，更是連續10個月下跌。

至於三國軍事演習，在中國軍力日益強大之下，日韓未必膽敢造次。君不見，近日跟美國反華甚歡的菲律賓，日前退出了在南海舉行的美日澳聯合軍演，原因顯而易見，就是不想跟中國硬碰。南韓是否敢一次過得罪中俄？若在日本海舉行軍事演習，南韓敢參加乎？