政情：梁毓偉 邱達根 議辦升級 提供求職履歷諮詢

仲有個多禮拜就開學，到時學生哥升班，議員梁毓偉同邱達根嘅聯合地區辦事處亦將會升級，為青年開展新服務，其中一項就協助踏出校門嘅畢業生投身社會，又準備緊一個開放計劃，希望青年人有時間可以一齊上去Chill吓、打吓機、傾吓偈同煲吓劇。

助畢業生投身社會 呢個聯合辦事處舊年喺柴灣青年廣場啟用之後，運作至今近一年。梁毓偉話暑假過後，辦事處將為社會新鮮人同打算轉工嘅青年提供求職履歷嘅諮詢服務，當中亦包括創業同報稅等支援。鑑於暑假已近尾聲，議辦依家就進行印製姓名貼嘅親子活動，為小朋友開學做準備。

梁毓偉又提及會搞親子活動，議辦嘅同事已密鑼緊鼓咁籌備緊下一個中秋節嘅活動，好快就開始報名，然後仲有家長工作坊等準備畀市民參與添！