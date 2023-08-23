政情：政府鬼祟發布人工島報告 林超英：施政不夠光明正大

政府力推「明日大嶼」計劃，興建嘅交椅洲人工島，被外界狂轟倒錢落海。然而發展局只係喺社交媒體內文中提及已上載最新嘅諮詢報告到專題專頁，被環保團體鬧爆鬼祟。一直反對建人工島嘅天文台前台長林超英亦斥施政達唔到「光明正大」門檻，諮詢被指為「鬼祟」，若落得「毫無公信力」嘅批評實屬自己招惹，與人無尤。

政府調查數字惹疑 林超英尋日喺社交平台貼文，唔單止批評政府嘅鬼祟動作，又話從未見過一個影響重大嘅工程項目，其諮詢報告會竟然係無聲無息咁「發布」，質疑開個記者會好難咩？又話將理念同訊息講清講楚係利民工作，點解咁吝嗇開口嘅時間？究竟怕乜嘢呢？抑或係高高在上不屑見記者或者回應蟻民？

對於政府話項目有60%支持，佢話先前喺網誌撰文都講過，數字係經過複雜程序「營造」出來嘅，遠遠冇正統隨機抽樣調查嘅代表性，事實上，2020至2023年民間有4次正規嘅隨機抽樣調查，「不支持優先或反對」由前3次50%左右升到2023年72%，咁先係民意主流，但不幸地發展局選擇性漠視。

林超英