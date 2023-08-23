政情：集中資源 建公屋 無助階級向上流

「人望高處，水向低流」，向來關注房屋政策嘅議員洪雯，指「安居」同「樂業」，係驅使階級流嘅主要能量，然而政府不惜代價、集中資源興建公屋嘅做法，既無助階級向上流動，反導致基層人口日益增多，社會貧富日趨懸殊，質疑現行嘅房屋政策方向並不正確。

洪雯係應公屋聯會總幹事招國偉嘅邀請，拍片討論香港嘅房屋問題。期間招國偉提出，公屋、居屋、綠置居、首置盤等房屋階梯，能否回應市民嘅住屋需要？洪雯話本港嘅房屋階梯雖然有好多種類，但數量、質量同價格，都同市民嘅需求或負擔能力脫節，即使樓市下調，青年人依然置業難，無殼蝸牛嘅居住問題未解決，輪候公屋嘅時間都要5.3年。洪雯指香港目前最缺乏並非公屋，而係公屋以上嘅台階，佢話有一部分公屋居民有意向上流動，然而成功申請居屋比率好低，只得十分之一。公屋居民雖有「綠置居」呢道「旋轉門」，然而綠置居「納米化」嘅情況令人詬病，佢話單位面積竟然可細過20平方米，而呢種細單位嘅比例達15%，仲高過公屋嘅13%。

綠置居吸引力不足需改革 佢話既然住公屋只交廉價租金，咁仲有咩動力攞一大筆錢出嚟買一個，仲細過公屋單位嘅物業？更何況綠置居嘅用料、外形、設施同公屋別無二致，佢認為綠置居必須改革，起碼要好過公屋，公屋居民至願意攞錢出嚟買。至於私人發展商參建嘅樂建居，洪雯擔心最大問題係質素要比居屋好，但倘若難以保證盈利的話，恐怕無發展商願意參與。

佢又提到去年有4.9萬戶公屋居民申請居屋，但幸運兒只得3,000多，若果呢4.9萬戶都如願以償，就可以騰出4.9萬個公屋單位，咁又何需300多億元去興建簡約公屋？況且300億元只係建3萬個，只能住幾年嘅簡約公屋。如果公屋居民向上流動速度加快，公屋輪候冊上嘅無殼蝸牛就得以提早上樓。

可惜現時公屋嘅流轉速度幾近停滯，每年政府收回嘅公屋單位約8,000多，僅佔總數1%，而當中有六成係由於租戶過身，即係話每年僅有0.4%嘅公屋住戶能夠踏上房屋階梯，搬入居屋，實現上流。

至於無資格申請公屋，亦無能力買私樓嘅夾心階層，洪雯指佢哋較基層更辛苦。佢話基層同中產係會互相參照，如果基層發現中產日子更難過，咁倒不如躺平算啦，結果就推升公屋嘅需求，以致今日香港嘅勞動參與率較新加坡、日本、韓國以至內地都要低，各行各業都呻勞動力不足。

招國偉都好同意洪雯嘅見解，佢話中產其實都好慘，唔少夫婦要照顧其年邁父母，同時又要養育下一代，負擔甚重，相當吃力。而公屋居民買樓向上流係重大決定，首期、按揭，裝修都在在需財，之不過，好多人都睇唔出綠置居同公屋有咩分別。佢話付出一大筆錢所購置嘅物業，竟然仲細過以前租住嘅公屋，變相買仲貴過租，咁嘅情況都真係幾難搞囉。