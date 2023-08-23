要聞港聞

深水埗塌招牌 嚇煞街坊

木製招牌飛墮地上。 木製招牌飛墮地上。
木製招牌飛墮地上。
【本報訊】昨日下午2時許，深水埗青山道128號一間冰室門外，有工人正在鞏固一個木製招牌期間，懷疑不慎導致招牌墮地，有街坊見狀，慌忙四散走避。涉事冰室門外對開有一個巴士站，所幸事發時沒有乘客候車，途人目睹上址正在施工時，均保持一段距離，事故中無人受傷，工人事後在場清理善後。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc