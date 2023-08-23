深水埗塌招牌 嚇煞街坊

【本報訊】昨日下午2時許，深水埗青山道128號一間冰室門外，有工人正在鞏固一個木製招牌期間，懷疑不慎導致招牌墮地，有街坊見狀，慌忙四散走避。涉事冰室門外對開有一個巴士站，所幸事發時沒有乘客候車，途人目睹上址正在施工時，均保持一段距離，事故中無人受傷，工人事後在場清理善後。