毒品旅團招兵赴泰 4男女帶貨返港就逮

小蛋糕 佛牌 藏 海洛英 可卡因 共值580萬 販毒集團除想盡辦法掩藏毒品，更不時利用種種噱頭吸納「新血」。有本地犯罪分子看準年輕人喜歡旅遊玩樂的心態，竟然籌組「毒品旅行團」，慷慨包下機票食宿，安排數人成團飛赴泰國，從當地毒販直接取貨，再以託運方式偷運毒品來港。執法部門經分析情報後，本周日在機場拘捕4名剛「出差」抵港的目標人士，並從各人行李內攜帶的泰式小蛋糕和佛牌中，起出大批懷疑海洛英和可卡因，總值約580萬元。4人已被暫控「販運危險藥物」罪，案件於今日提堂。

執法部門留意到疫情放緩及恢復全面通關後，有販毒集團在本地招募年輕人，以「三五成群」、「朋輩帶引」的形式組織「毒品旅行團」，指示他們前往泰國，接觸當地毒販取得毒品，再把毒品收藏在個人行李，企圖偷運毒品來港分銷。人員經深入調查後，本周日於赤鱲角香港國際機場部署行動，期間在抵港大堂截查兩男兩女本地人（22至34歲），經檢查他們的個人行李後，發現載有大批泰式小蛋糕和泰國佛牌，其中內藏約5公斤懷疑可卡因及約兩公斤懷疑海洛英，估計市值約580萬元。

包機票食宿 招攬開團 初步調查顯示，被捕人士中，有人是毒品活動的招募者，負責招攬成員「開團」；亦有人專門安排成員的機票及當地食宿等事宜。

他們報稱無業，部分人互不認識，他們俱已被扣查，其後被暫控「販運危險藥物」罪，案件會於今日在西九龍裁判法院提堂。調查仍在進行，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，針對從其他國家及地區偷運毒品來港，法庭在定罪時會考慮相關情況，透過增加判刑顯示案件的嚴重性。另外，販毒集團以免費旅遊及支付報酬利誘年輕人參與毒品活動，甚至聲稱毒品收藏在五花八門的正常物品內，足以逃避偵查，實質一切只是用謊言堆砌而成的「糖衣毒藥」，天下間絕對不會有不勞而獲的「免費午餐」，市民以任何形式參與或協助販毒均屬違法，倘若心存僥倖，隨即抱憾終生。