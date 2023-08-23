空檔熟睡車內 的哥險葬火海

濃煙滿滿 途人察覺及時開門 的哥車內瞌一瞌，險告命喪火海！昨日凌晨時分，一名六旬特更的士司機，把的士停泊在西環街頭後，擬趁空檔躺臥在車廂後座稍事休息。詎料當他好夢正酣之際，的士疑因機件過熱起火，車廂內頓時濃煙滾滾，惟的哥仍懵然不知，直至途人察覺異狀，及時拉開車門示警，他始如夢初醒倉皇逃生。由於火勢猛烈，的哥即使冒險撲救，亦不過杯水車薪，相反卻因一時心急而灼傷手指。直至消防趕至救熄，惜的士已燒成廢鐵。

事發於昨日凌晨2時許，有途人行經山市街34號對開時，赫見停泊路旁一輛的士，車廂冒出大量濃煙，並且隱約目睹後座客位似有人影，懷疑有人正在睡覺。由於擔心他發生意外，遂即時開啟車門喚醒對方。適時，車內男子被喚醒，回神驚覺車廂起火冒煙，遂連忙嘗試用毛巾撲救，惜未能成功，全車瞬間被烈燄吞噬。

冒險撲救燒傷手 消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢救熄，惟的士由內到外俱損毀嚴重，車頭泵把被燒至變形墮地且付之一炬。姓吳（68歲）的哥救火時，不慎灼傷右手拇指，他在場接受救護員敷治後，拒絕送院。消防經初步調查後，不排除的士因機件過熱起火，火警原因沒有可疑。

現場消息指，吳是涉事的士車主，駕駛特更的士已超過20年，事發時他正在後排座位休息，詎料甫睜開眼睛，車內已經火光熊熊且煙霧瀰漫。他對今次意外甚感無奈，並稱日後會考慮購買一輛二手的士繼續謀生。