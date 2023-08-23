不獲升職兼解僱 印度漢控種族歧視

【本報訊】一名印度漢指在公司遭受種族歧視，包括不獲升職及只被委派做次要工作，月薪約7.7萬元的他之後更遭公司解僱。該印度漢前日自行入稟區域法院，民事指控公司涉嫌違反《種族歧視條例》，要求公司書面道歉及重新聘用他，同時賠償他損失的薪金。案件排期於10月26日提訊。

指面試期間語帶貶損 原告Rajashekaraiah Gangadhar Bidadhi，被告是Pvh Far East Limited。原告在親撰的入稟狀指，他於2016年10月起受僱於被告，期間曾獲嘉許，他之後申請升任高級經理，面試期間招聘經理談到其種族時，說話帶有貶損意思，疑構成種族歧視，結果他沒被揀選升職，被告一方亦無說明原因。

入稟狀續指，2022年6月原告加入公司的新工作團隊。該團隊由15人組成，除原告外，其餘14人均為本地人。原告在新團隊工作期間，只獲委派做些十分次要的職責，例如數據輸入，之後他亦被無理地自戰略項目中遭剔除。2023年7月，其合約被中止，原告是新團隊中唯一被中止合約的人，而同月，公司聘請了一名本地人。原告要求法庭裁定被告行為涉及種族歧視，要被告作出書面道歉之餘，同時須重新聘用原告，並由8月1日起賠償月薪約7.7萬元至獲被告重新聘用，或原告獲其他僱主聘用為止。案件編號：DCE O9/2023