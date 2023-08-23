25歲關員涉姦18歲女 控方今傳召證人

被告何澤權

【本報訊】年輕海關關員被指與初次見面的18歲少女在派對房間耍樂時，趁女方喝醉到梯間吸煙時，涉嫌趁機肆意撫摸其胸部。其後該關員更把少女帶到另一房間的廁所內，再涉嫌強姦對方。少女其後想離開時，關員與其友人阻止，最終要由少女胞姊的男友到場將她帶走及即時報案，關員被捕後則稱：「條女自願㗎！」關員事後被控一項強姦罪，案件昨於高院開審。控方先讀出開案陳詞，並於今日傳召證人作供。

任職海關關員的男被告何澤權（25歲），被控於2021年10月7日，在屯門友德工業大廈4樓近5號室廁所內，強姦當時18歲女事主Ｘ。控方開案陳詞指，Ｘ於2021年10月初，透過交友程式認識了一名黎姓男子，雙方其後相約同年10月6日到案發地點的派對房耍樂，黎稱其兩名男友人亦會到場，當中包括被告。當晚11時，4人先後到該派對房的35號房耍樂，當中眾人亦有喝酒。翌日凌晨4時許，Ｘ有醉意向3人稱去洗手間，並到梯間吸煙。

被告指事主自願 控方指被告其後到梯間坐在Ｘ身旁，並把Ｘ的頭靠在他肩膀。被告隔着上衣摸Ｘ左胸，Ｘ試圖避開但不成功。其後有人走近兩人並與被告傾談一會後離開。被告及後伸手進Ｘ上衣內，摸她胸及吻她嘴。逗留約半小時後，被告稱帶Ｘ回去卻帶她到涉事的廁所，解開她上衣衫鈕及胸圍，並舔她胸部，更褪下她內褲，先用手指插其陰道，再戴上安全套強行與她性交。Ｘ圖推開被告不果，被告及後又捉住她的手要她替其手淫，Ｘ因緊握拳頭故未能成功。

至當日早上6時半，Ｘ想離開派對房，遭被告及黎阻撓，Ｘ遂致電胞姊男友要對方前來帶她離開。胞姊男友到場後與被告等發生肢體衝突，執法人員其後到場並以強姦罪拘捕被告。被告警誡下稱：「條女係自願㗎！因為當時我有問佢可唔可以繼續，佢話可以」。化驗下發現被告當日使用的安全套外圍有Ｘ的DNA。案件編號：HCCC 71/2022