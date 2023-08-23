涉洗黑錢逾624萬 男警擬認罪續還押

6月已棄保釋 明年3‧18處理答辯 男警被指在一年半內，利用其5個銀行戶口和一個賽馬會投注帳戶，涉嫌明知而處理超過624萬元犯罪得益。該警及後被落案控以6項「洗黑錢」罪。案件昨於區院再提訊。辯方表明被告將會承認控罪，法官將案定於明年3月18日處理其答辯。原本獲准保釋的被告，於本年6月底提訊時已主動放棄保釋，現時需繼續收押候訊。

涉案29歲被告鄺嘉傑，報稱警員，控罪指被告分別於2019年10月16日至2021年2月23日、2019年12月10日至2020年1月22日、2020年1月14日至2020年10月13日、2020年3月30 日至2020年5月22日、2020年4月16日至2021年2月8日、及2020年4月16日至2021年5月12日期間，包括首尾兩天，在香港知道或有合理理由相信某項財產，即以該鄺嘉傑的名義，在中國銀行（香港）、星展銀行（香港）、眾安銀行持有的5個銀行帳戶號碼，以及一個在香港賽馬會持有的帳戶號碼內，合共6,242,310元的款項，其全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍處理該財產。

警員處理犯罪得益時有發生 被告自被捕後一直獲准保釋，直至今年6月29日，案件於區院再提訊時，辯方要求案件須再押後，以便提取文件及為被告提供進一步法律意見。當時仍然獲准保釋的被告，突然表示自願放棄繼續保釋，法官遂將其收押，並把案件押後至昨日再訊。

關於警務人員涉及處理犯罪得益之案件，近年不時發生。在2022年，隸屬刑事調查隊的女警區嘉曼涉及一宗與他人串謀洗黑錢53萬元的案件，以及向報案人索取約100萬元貸款、並接受被捕人士6萬元貸款的案件。最後該女警在這兩宗案件合被判監禁21個月，裁判官在判刑時更斥責她知法犯法。案件編號：DCCC 441/2023