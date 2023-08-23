欖隧奪命車禍 專家：公路遇事應靠左停

【本報訊】大欖隧道前日發生駭人奪命車禍，一名五旬男子駕車與一輛私家車碰撞後，打算落車檢查車輛損毀情況，慘遭隨後一輛懷疑收掣不及的重型貨車撞倒，送院搶救後不治。香港汽車會會長李耀培認為，駕駛人士注意道路安全。

李耀培提醒，一旦在高速公路發生交通意外，首要注意自身安全，要開着「死火燈」，盡量將車停靠在左邊位置。他指，本港道路設計左邊一般設有路肩，行人路或避車處，如果要下車查看，司機應盡可能從左邊乘客位下車，否則就需小心，看清楚路面情況，確定無車駛至才下車，同時要拉手掣及熄匙。

長開死火燈 從左邊下車 李又說，司機下車後應站在安全位置，且不要站在車前方。若公路快線發生交通意外，司機未能離開車廂，則應盡快報警，同時戴好安全帶，長開「死火燈」。

事發前日早上6時許，涉事53歲周姓男子駕車駛至大欖隧道切線時，與另一輛私家車發生碰撞。隨後他落車打算檢查時，有一輛重型貨車駛至，懷疑收掣不及將他撞到，飛彈至數米外墜地昏迷。救護車到場時，他已奄奄一息，送院搶救證實傷重死亡。