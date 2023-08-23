虐兔致需人道毀滅 菲籍女判社服令

【本報訊】 一名菲律賓籍女子涉嫌不當對待其兔子，兔子最終要人道毀滅。她早前承認兩項殘酷對待動物罪，昨在西九龍裁判法院判刑。裁判官考慮到被告認罪，有悔意，認為重犯機會不高，決定接納報告建議，判處被告接受80小時社會服務令。

案中29歲女被告Aeprille Anne Mangadap ESPLANA，報稱酒吧調酒師。案情指，2022年8月15日，被告透過WhatsApp聯絡非牟利機構「兔蘆」，聲稱她所養的一隻歲半大雄性垂耳兔，腳部受傷，故她不能繼續飼養。

籠底多空隙 或絆倒骨折 翌日「兔蘆」義工上門，發現兔籠底有許多空隙，兔子或因此絆倒及造成骨折。義工又發現，兔子左前肢明顯受傷，後肢亦有損傷，不良於行；牠亦非常虛弱及瘦削。

案情續指，獸醫報告提到，兔子的骨折包括新舊患。至8月28日，兔子因身體情況轉差，需人道毀滅。被告9月受查，期間談到兔子曾因由床跳落地受傷。她沒帶兔子接受治療，因她覺得兔子已痊愈。2023年2月12日被告被捕。案件編號：WKCC 626/2023