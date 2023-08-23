快餐店再推食物援助 為照顧者送暖

【本報訊】有快餐店再度推出「大家開飯」食物援助計劃，邀請鄰舍輔導會作為合作夥伴，甄選合資格會員接受資助。

合資格者可獲$3000 今年以照顧者為服務對象，每位合資格受助人可獲3,000元資助，3個月內可憑卡到大家樂快餐分店免費享用價值50元或以下的餐膳，料受惠人數將增至4,000人。

援助計劃於去年疫情高峰期間首度推出，向面對即時經濟困難的家庭、失業及低收入人士提供協助。受助人鄭女士與有特殊需要的女兒居於狹隘劏房，由於環境惡劣，且煮食設施有限，只能烹調簡單餸菜，尤其在疫情期間，沒有親友支援，生活更顯艱難。

另一個受助單位惠玲與惠兒均是輕度智障人士，多年來與年紀老邁的父親共住，惟父親於2021年跌倒，需要臥床休養，自此須肩負起照顧父親責任，處理生活所需及起居飲食。計劃可為她們提供食物，騰出更多時間和精神照顧父親。

大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷說，社會人口老化，照顧家人的負荷及壓力亦隨之增加，希望透過計劃支援照顧者，為他們帶來美味餐膳，為生活加添窩心暖意。