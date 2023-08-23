吊臂撼橋飾板 墜組件毀城巴

【本報訊】啟德承豐道又發生車輛撼撞天橋意外。昨日中午12時許，一輛夾斗車沿路往九龍灣方向行駛，當駛經近承景道迴旋處時，懷疑夾斗吊臂未有收妥，結果吊臂撼撞天橋底的飾板，而車輛駛出天橋時，再扯甩橋身另一邊的假天花。兩番撞擊造成天橋多塊組件應聲墮地，尾隨一輛22號線雙層城巴更被波及，遭墮落的組件撼爆上層擋風玻璃，車長見狀慌忙停車及報案求助。

夾斗甩脫 隧道支架「吊吊揈」 現場所見，天橋兩處受損位置的面積約10米乘2米及4米乘2米，內部結構外露，另有個別損毀組件懸於半空「吊吊揈」。執法部門接報到場調查，並且圍封該處部分行車線，留待工人善後及清理路面。城巴發言人回覆傳媒，指涉事巴士本應由啟德郵輪碼頭開往九龍塘又一城，當駛至上址時，懷疑前方車輛的吊臂撞毀空中花園平台底部金屬組件。城巴會全力配合執法部門調查。

另外，昨日清晨6時許，一輛夾斗車沿啟德承豐道往郵輪碼頭方向行駛，期間駛入隧道時，夾斗車上的吊臂疑因未有收妥，導致吊臂掃毀隧道頂約100米長的照明燈及燈架。意外中，姓吳（61歲）男司機沒有受傷。網上其後流出意外後影片，顯示隧道地面留下疑被撞脫的夾斗，部分被撞毀的燈架及頂燈碎片散落一地，同時有損毀的支架於隧道頂「吊吊揈」，執法人員與隧道職員在場了解，而懷疑涉事的夾斗車則停在快線。

今次已是承豐道不足4個月再發生的同類事故。8月4日，一輛吊臂車亦懷疑沒有「收臂」，撼撞近承富里一道天橋，導致橋底鋁板連部分支架跌落地面，司機在意外後駛離現場；6月19日，另一吊臂車駛經近承富里同一天橋的對面線，意外撞毀天橋底金屬板；5月3日，近方艙醫院對開迴旋處的天橋捱吊臂車撞，約一米乘1.5米的石屎損毀。