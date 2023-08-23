男孩坐司機髀疑揸大膽車

【本報訊】有網民在昨日於社交網站上載一張相片，顯示一名男童手揸軚盤，坐在一名司機的大腿上扭軚，作控制車輛狀。圖片並配上文字「塞完車未已經個半鐘了」，油門和煞車相信由成人操控。大批網民不值司機的危險行為，語帶雙關稱：「生仔要考（車）牌系列」，留言要求執法部門嚴正執法，紛紛詢問「拉咗人未？」、「係咪可以釘牌」。

執法部門昨表示，留意到社交平台上流傳一張相片，顯示一名小童坐在司機大腿上，疑似操控私家車的軚盤。人員經調查後，並已接觸一名28歲姓黎男司機，指他涉嫌干犯「不小心駕駛」。案件的調查仍在進行中。執法部門強調，法例規定司機在駕駛時，不得容許任何非駕駛教師的人士干擾車輛的操作，市民切勿以身試法。

根據運輸署網頁，司機駕駛汽車的方式，顯然大有可能對其他道路使用者、車上的乘客或司機本身造成受傷的危險，或對財產造成嚴重損害。司機駕駛汽車的方式，遠遜於一個合格而謹慎的司機會被期望達到的水平，及對一個合格和謹慎的駕駛者而言，可構成危險駕駛。最高可被判處罰款2.5萬元及監禁3年，如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少6個月；如第二次或再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少兩年，並強制修習駕駛改進課程，以及記10分違例駕駛記分。