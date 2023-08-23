垃圾徵費指定膠袋 9份供應合約批出

4公司中標 料10月生產 都市固體廢物收費最快於明年4月1日實施，環境保護署昨日公布，經公開招標程序後，批出9份配合垃圾收費的供應指定袋合約。此外，政府將於立法會暑期休會後首個會議（即10月18日）把指定垃圾收費實施日期的附屬法例以「先訂立後審議」程序提交立法會省覽。

9份配合實施垃圾收費的供應指定袋合約由振興展業有限公司、超誼綠色科技有限公司、迪高施環保有限公司及力高寰宇有限公司等4間公司投得，預計批出合約價值介乎8,123萬至1.82億元不等。

當局隨機抽樣測試品質 環保署曾在去年6月10日就指定袋合約進行公開招標，惟能完全符合技術要求的標書的標價都遠高於預期。

為審慎運用公共財政資源，環保署取消了該次招標。隨後，環保署就指定袋的規格及標書的條款作出修改以降低指定袋製造成本，並允許承辦商在香港境外地區進行生產工序，以期把標價維持於原先估算之內。

環保署在今年3月31日就指定袋合約再次進行公開招標，在5月12日截標前共收到45份標書。所有中標者的標價均比原先估算為低。環保署預期各承辦商將於10月開始生產指定袋，為確保指定袋的生產質量，各承辦商均持有有效的ISO9001品質管理系統認證，亦須按合約要求於獨立認可實驗所為指定袋進行品質測試；環保署亦會隨機抽樣指定袋進行品質測試。

署方表示，會繼續積極為實施垃圾收費做好準備工作，其中透過環境運動委員會推行、以「多回收•揼少啲•慳多啲」為主題的公眾教育和宣傳活動已於本月中旬展開，藉以加深公眾對垃圾收費的認識，倡導市民改變行為習慣，從源頭減廢，參與乾淨回收，並提醒市民遵守法例要求。有關公眾教育和宣傳工作會一直延續至明年第4季。